RIETI - La Birra del Borgo celebra il quattordicesimo anniversario della sua fondazione con una grande festa a Borgorose. Tre giorni di laboratori, musica, cibo e tanta buona birra animeranno la Villa Comunale, con ospiti di rilievo e numerose attività su misura per tutti i partecipanti.Grande spazio alla vera protagonista della manifestazione: la birra, che verrà raccontata dagli esperti del settore, grazie alle cotte pubbliche e alle visite guidate all’interno del birrificio, che quest’anno si avvale anche di una nuova sala congressi dove svolgere incontri ed attività.Numerosi i laboratori gastronomici, in cui i partecipanti potranno assaggiare varie prelibatzze all’interno del birrificio di Spedino, raggiungibile dalla Villa Comunale con la navetta sempre a disposizione, acquistando i biglietti online o direttamente sul posto al prezzo di 5€. Un’occasione per conoscere più da vicino uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio, presente in tutte le vesti a Borgorose, con più di 130 birre alla spina da tutto il mondo, per accompagnare le specialità gastronomiche proposte dai numerosi partners coinvolti.Si attende una nutritissima cornice di pubblico in tre giornate imperdibili per gli amanti della birra e della buona musica. Venerdì la serata sarà affidata alla sana irriverenza del cantautore Giancane; sabato il Duo Bucolico aprirà l’esibizione degli Zen Circus, band pisana in attività dal 1994, nota per brani come “Catene”, “Viva” e “L’Amore è una dittatura”, con cui Appino e compagni hanno calcato il palco del 69° Festival di Sanremo.Questo e molto altro a Borgorose, da venerdì 7 a sabato 9, per gustare e celebrare la Birra Del Borgo, ormai una delle più floride realtà del territorio reatino.L'ingresso è gratuito, per maggiori info:https://birradelborgoday.it/