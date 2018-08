di Alessandra Lancia

RIETI - Vazia dice «no» a nuovi impianti a biomasse: «Abbiamo già avuto, e stiamo ancora aspettando che il Comune faccia le dovute verifiche sull’impianto già esistente di via Greco», dice Ugo Matteocci, presidente del comitato «La Rotonda 2010», da anni in prima linea sui temi ambientali. Il riferimento è ad un impianto autorizzato nel 2015, realizzato ma non ancora entrato in funzione, rispetto al quale il comitato aveva chiesto già alla precedente amministrazione di...