di Giacomo Cavoli

RIETI - Cresce l’attenzione sulla costruzione dell’impianto a biomassa in località Jaccio, a Piani Poggio Fidoni, da parte della società reatina Beta Bioenergy. A interrogativi e timori degli abitanti della frazione, rappresentati dall’interrogazione del consigliere comunale di maggioranza Fabio Nobili, si aggiunge la risposta del Comune di Rieti. E spunta fuori che l’impianto di Poggio Fidoni non sarebbe l’unico per il quale la Beta Bioenergy avrebbe avanzato richiesta di costruzione. Ce ne sarebbe...