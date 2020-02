RIETI - Dopo la commissione Ambiente sul tema del ciclo dei rifiuti prevista per il 5 febbraio e mai andata in scena, il leghista Antonio Boncompagni chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario nel quale discutere del sito alternativo per l’impianto di biometano proposto a Vazia. Come luogo ideale, Boncompagni cita la cava dismessa lungo la Turanense.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 18 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA