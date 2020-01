RIETI - Comune, azienda promotrice del previsto impianto a biogas e sindacati trovano l’intesa per organizzare un incontro con il comitato e i cittadini.

Al sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, consegnata intanto la petizione promossa nella frazione per chiedere un consiglio straordinario sul tema.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 21 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA