RIETI - Dall’Unione di Comuni della Bassa Sabina un altro «no» alla centrale per la produzione di biometano e compost che è prevista a Ponzano Romano, di fronte alla Sabina reatina. Con 14 voti a favore e un astenuto è stata approvata la proposta del presidente dell’Unione dei Comuni, Franco Gilardi, per ribadire la contrarietà al progetto di realizzazione in località Brecceto. «Abbiamo ribadito il nostro no all’impianto e continueremo a portare avanti le nostre ragioni - spiega...