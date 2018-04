RIETI - Bilancio 2018, la giunta Cicchetti approva i conti di previsione l'ultimo giorno utile ma questo non basta a recuperare il ritardo segnalato dai gruppi consiliari del centrosinistra a Prefettura e Corte dei Conti. Il termine del 31 marzo valeva per l'approvazione del bilancio in consiglio comunale e non in giunta, dunque il vulnus resta. E resta anche la tensione tra sindaco e opposizione, col centrosinistra che ora invita Cicchetti ad abbassare i toni: «Siamo profondamente consapevoli della difficoltà di amministrare la città in questo momento storico. Ciò che ci lascia perplessi era la leggerezza con cui Cicchetti in campagna elettorale parlava del debito del Comune dandoci degli incapaci. Oggi siamo responsabilmente opposizione e non cani da guardia ma semplicemente consiglieri e dirigenti politici che constatano la sfiducia verso un centrodestra che aveva promesso mari e monti e che non riesce neanche a svolgere la normale amministrazione. Ma nei momenti di difficoltà la classe politica cittadina ha il dovere di individuare soluzioni». Ed è quello che a brutto muso garantisce Cicchetti.

L'assessore Antonio Emili garantisce invece sulla sicurezza di Basilio Sisti, Marconi e Sacchetti Sassetti, oggetto di una interrogazione del M5S. Emili lo fa esattamente al pari di Petrangeli e Mezzetti prima di lui sulla base delle verifiche post sisma fatte dalle squadre della Dicomac che stabilirono l'agibilità dei tre edifici, rimandando all'esito delle verifiche del Critevat il tema, spinosissimo, del grado di vulnerabilità sismica. Ma lì si fermò la giunta Petrangeli e qui è inchiodata la giunta Cicchetti, anche per effetto di un sistema che da un lato stanzia decine di milioni per riparare questi edifici, dall'altro ne consente l'utilizzo finché non iniziano i lavori. E perché i lavori inizino dovranno passare ancora mesi. Perciò, scrive Emili, «seminare allarme, propugnare la chiusura delle scuole senza indicare alternative non è utile alla messa in sicurezza dei luoghi in cui crescono i nostri figli». Lo diceva anche il centrosinistra, un anno fa, quando ad avanzare le stesse richieste era il centrodestra.

