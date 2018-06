di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Indennità gonfiate, con le richieste di restituzione dei soldi indebitamente incassati che stanno arrivando a decine tra ex sindaci, ex assessori, ex presidenti di consiglio comunale e di Asm e Sogea, in Comune il caso è ormai anche politico. Il sindaco Antonio Cicchetti è sotto il tiro principalmente dei suoi, visto che nel mirino dell’ente ci sono non solo ex nomi illustri del centrodestra (da Giuseppe Emili a Pino Diana e Antonio Perelli) ma esponenti di nuovo in auge nella sua stessa amministrazione...