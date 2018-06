CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Indennità gonfiate, in Comune il conto è pronto e sono pronte a partire le lettere per gli amministratori che si sono succeduti dal 2008 a oggi con gli importi da restituire all’Ente. Parliamo di una cifra complessiva di 482.541 euro, 430 mila relative al pregresso, 52 mila da compensare con gli amministratori in carica. In ogni caso una bomba, che sta mettendo a durissima prova sia i destinatari delle richieste di denaro (andiamo da un minimo di 3.572 euro a un massimo di 55.719 euro) sia i rapporti interni alla...