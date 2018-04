di Raffaella Di Claudio

RIETI - Tagliati i buoni pasto per le famiglie meno abbienti. La misura è contenuta nel bilancio di previsione 2018/2020 atteso domani in consiglio per l’approvazione. La discussione del documento finanziario inizierà alle 10. Per gli aiuti alimentari, si passa da circa 50mila euro per sei mesi, nel 2017, agli attuali 10mila euro, appostati in via emergenziale. Somma che potrà essere utilizzata solo nel caso in cui occorra predisporre interventi extra rispetto a quanto svolto dal banco alimentare e dall’emporio...