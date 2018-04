RIETI - Critiche alle scelte dell'assessore al Bilancio del Comune di Rieti, Sonia Cascioli, da parte del consigliere Mauro Rossi, della lista «Rieti Città futura».



Sotto accusa l'ok a una consulenza da 17 mila euro. «Mentre si celebrano assessori, sindaco e consiglieri all’opera nell’ufficio turismo - scrive Mauro Rossi sul proprio profilo facebook, riferendosi alla presenza del sindaco Antonio Cicchetti come "guida turistica" d'eccezione per un gruppo di visitatori - gli atti amministrativi che competono loro, vengono delegati a consulenti lautamente pagati. 17.000 euro per il bilancio 2018. W le nostre tasche!!!».

Martedì 3 Aprile 2018



