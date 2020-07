Rieti, Valentini: «Al centrosinistra toppa peggiore del buco. Un comunicato pieno di contraddizioni che fanno sorridere»

RIETI - «Il comunicato dei gruppi di centrosinistra sulla recente seduta di Consiglio comunale dedicata al bilancio sfiora il ridicolo - dichiara l’assessore al Bilancio del Comune di Rieti, Claudio Valentini - Rivendicano di essere contrari al bilancio di previsione “in tutte le sedi” ma ribadiscono che in Consiglio è emerso un solo voto contrario. Chiediamo, dunque, quali siano le sedi in cui esprimere contrarietà, se non il Consiglio comunale, l’organo che rappresenta tutti i cittadini».

«Divertente è anche il fatto che il comunicato è firmato anche dal gruppo del Pd, il cui capogruppo in Consiglio si è astenuto, e dai gruppi di RietiCittàFutura e Possibile, i cui capigruppo sono risultati assenti al momento della votazione. Ma non finisce qui. Non potendo giustificare tali evidenti e divertenti contraddizioni, il centrosinistra arriva ad accusare il sistema “da remoto” utilizzato per le Commissioni e i Consigli comunali, definendolo approssimativo. Spiace segnalare ai signori della minoranza che la piattaforma utilizzata dal Comune di Rieti è la stessa che, da qualche mese, in conseguenza dell’epidemia da Coronavirus, stanno utilizzando moltissimi altri Enti locali in tutta Italia».

«La nota dell’opposizione è pura e sublime contraddizione se si considera, inoltre, che durante il periodo di emergenza dell’epidemia, non pochi dal centrosinistra contestavano alla Giunta di non ricorrere in maniera adeguata agli strumenti tecnologici. Insomma, noi non sappiamo chi suggerisce i testi al centrosinistra reatino, ma il loro ultimo comunicato è davvero la classica toppa peggiore del buco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA