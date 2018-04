di Alessandra Lancia

Respinto con perdite il tentativo di «pacificazione» sui conti lanciato dall’assessore Sonia Cascioli all’indirizzo del centrosinistra. Giovedì in consiglio comunale la Cascioli aveva ammesso di «aver perso qualche treno», insomma, di essere andata lunga su scadenze di bilancio importanti per i conti dell’ente, così come rimproveratole dall’opposizione nei mesi scorsi. Poi aveva invitato il centrosinistra a deporre le armi per il bene comune, salvo tornare ad accusare la Giunta...