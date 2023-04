Alcli, approvato il bilancio 2022. Santina Proietti: «I soci sono il motore della nostra associazione»

RIETI - Nella sala riunioni della Casa di Accoglienza si è svolta giovedì l'annuale Assemblea dei Soci dell'Alcli per l'approvazione del bilancio 2022.

Nell'arco del pomeriggio dalle 16.30 fino alle 19.30, i soci hanno potuto valutare l'attività di un intero anno dell'associazione attraverso puntuali relazioni e slide informative.

«Da sempre l’appuntamento annuale con i soci costituisce per la nostra associazione un momento molto importante ed imprescindibile, i soci sono il motore dell'associazione, ognuno ha un ruolo significativo di supporto e di stimolo – ha spiegato la Presidente Santina Proietti ai numerosi soci presenti – vorrei che tutti sentissero un forte senso di appartenenza. Dopo 36 anni di attività, questa associazione ha svolto per i malati e le loro famiglie, un ruolo sociale, un punto di riferimento, di accoglienza e di ascolto. Questo è possibile grazie alla forza che i soci ci danno per aiutare ed affrontare le criticità della sanità anche sui tavoli istituzionali».

I servizi gratuiti

Si sono aperti i lavori dell'Assemblea con la relazione sociale della Presidente che ha illustrato i numerosi servizi che svolge attualmente l'associazione a supporto anche della Asl di Rieti quali: assistenza domiciliare, ospedaliera e psicologica del malato oncologico, corsi di formazione per volontari, gestione di uno sportello oncologico di informazione, orientamento e sostegno burocratico Rete K, servizio di trasporto malati e campagne di screening oncologici, studi epidemiologici e clinici in ambito oncologico realizzati dai ricercatori del CeCaReP, il Progetto Alessandra, il Progetto Alcli Donna.

Inoltre l’Alcli mantiene e rafforza i rapporti con molte associazioni locali e nazionali come Afron- oncologia per l’Africa e Fiagop per l’attenzione verso il cancro infantile.



I gruppi di volontari- organizzazione interna

Oltre ai servizi a sostegno dell'Ospedale reatino, la Presidente attraverso puntuali slide ha spiegato soprattutto ai nuovi soci l'organizzazione interna dell'Associazione, suddivisa in gruppi di lavoro ognuno con specifiche attitudini per lo svolgimento di tutta l'attività:

Gestione della Casa di Accoglienza, Gruppo pulizie, Segreteria, Collegio sindacale, Comitato scientifico, Gruppo comunicazione, Gruppo formazione, Trasporti, Assistenza domiciliare.

Punti salienti dell’anno 2022

L’anno 2022 è stato caratterizzato da una progressiva ripartenza di tutte le attività associative in presenza come la Tombola del riciclo, Cena dell’Accoglienza, Cena degli Auguri di Natale, Camminata per la vita. Inoltre da evidenziare:



le Giornate nazionali del Sollievo e delle Cure Palliative, la presentazione del Progetto “Movimento è benessere” insieme alla ASL, le donazioni dell’ACI Rieti, della Verder-Microdos, della società Enav, gli aiuti all’Ucraina, la ristampa del libro “In Punta di Piedi” e un lascito testamentario che rappresenta una novità per l’associazione. Rendiconto gestionaleGrazie ad un chiaro e preciso rendiconto gestionale del vice Presidente Emilio Garofani, ogni attività illustrata dalla Presidente Santina Proietti, ha trovato puntuale riscontro nei numeri, negli introiti e nelle spese per un bilancio che lo stesso Collegio dei Revisori rappresentato in assemblea da Antonella Fagiolo e Benedetto Maurizi, dopo un'attenta verifica e revisione contabile, ha giudicato attendibile, veritiero, corretto e conforme alle norme. La relazione di missione sarà pubblicata come sempre sul sito per la massima trasparenza. Significativi i numeri emersi dal rendiconto da cui si nota una voce nuova per l’associazione come il lascito testamentario. Ad illustrare l’iter complesso del testamento, è intervenuta l’avvocato Ilaria Santilli che ha seguito le ultime volontà della persona che ha deciso di donare immobili e liquidità che il Consiglio Direttivo ha vincolato ad attività di ricerca come dichiarato dalla donatrice.

Gli interventi

Commoventi le testimonianze di alcuni ospiti della Casa provenienti da Taranto e da Roma.Sono intervenuti per un saluto: il Primario della Radioterapia, Prof. Mario Santarelli, il Primario dell’Oncologia Dott.ssa Anna Ceribelli, il Dott. Vincenzo Capparella già Primario dell’Ospedale de Lellis, in qualità di responsabile dello screening cardiologico gratuito e delle ecografie gratuite eseguite nel piccolo ambulatorio allestito all’interno della Casa di Accoglienza, la referente del CSV Paola Mariangeli per il Progetto Scuole, il referente del Progetto Alessandra, Marco Rosati.

Al termine dell’Assemblea sono stati salutati i ragazzi del Servizio Civile che dopo un anno di attività, lasceranno l’associazione a fine maggio.

L'assemblea dei soci, tramite votazione per alzata di mano, ha approvato il bilancio 2022.

A fungere da Segretario, la volontaria Margherita Sbarbati.

Alcuni numeri del 2022:

Trasporti dei malati: 54.426 km percorsi

Assistenza domiciliare: 343 interventi comprese 23 trasfusioni a domicilio

Sportello rete K: 1926 cittadini si sono rivolti allo sportello per informazioni

Casa di Accoglienza: 85 ospiti

ALCLI DONNA: circa 1000 nominativi per gli screening

Progetto Alessandra: 177 parrucche donate in diverse regioni italiane