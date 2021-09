Campionato nazionale di Bike Trial Uisp, grandi successi per gli atleti reatini a Torino

Lunedì 27 Settembre 2021, 12:29

RIETI - Grandi successi per gli atleti reatini a Torino. Ieri ad Alpette zona montana in provincia di Torino si è tenuta l'ultima prova del Campionato Nazionale Uisp di Bike Trial. Le condizioni.meteo davvero avverse con pioggia costante durante tutta la gara hanno reso le rocce del sottobosco molto scivolose. Il duro percorso ha messo tutti in difficoltà riservando comunque grandi emozioni in tutte le categorie.

All'interno delle 4 ore e mezzo abbiamo assistito ad una avvincente lotta testa a testa nella categ. Under 12 riservata ai due funamboli reatini della Crescenzi Trial Bike Noah Moro e Mauro Natalizi già Campione Nazionale 2020. Ad avere la meglio e vincere l'ambita maglia tricolore con una incredibile rimonta è stato il piccolo Noah. Seconda posizione per il fortissimo Mauro davanti al bresciano Leonardo Ducoli.

Ancora successi nella categ. Under 10 per la squadra reatina presieduta da Fabio Crescenzi. Infatti il giovanissimo Matteo Grande di soli 9 anni andava a vincere la gara per la terza volta nella stagione dopo un avvio non.proprio dei migliori. Maglia tricolore 2021 quindi anche per lui a conferma del suo grande talento.



Inoltre vittoria finale anche nelle categorie amatoriali per Edoardo Perugini secondo in gara alle spalle di Daniele Federici tesserato con A.g.n. bike trial ma comunque primo finale categ. Hobby blu. Il bravo Edoardo ha primeggiato la gara per i primi due giri, poi un cedimento fisico al terzo ed ultimo giro gli ha strappato la vittoria.

Primo in classifica finale nella Hobby verde anche per Francesco Finestauri assente a questo ultimo appuntamento per infortunio. Soddisfatta ampiamente per i prestigiosi risultati ottenuti dai reatini anche la Presidente Uisp di Rieti Caterina Ubertini.