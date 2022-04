Derby Npc-Real Sebastiani, in vendita i 224 biglietti per il settore ospiti

RIETI - Il Real Sebastiani comunica che, a partire da giovedì 21 aprile, presso la nostra sede di via Fontana 3 C/D saranno messi in vendita i 224 biglietti del settore ospiti (lato destro Tribuna B), riferiti alla gara Npc-RSR in programma domenica 24 aprile al PalaSojourner (ore 18).

Il costo del tagliando è di 10 euro (prezzo unico), non ci sono riduzioni se non per la fascia d’età 0-6 anni che avrà la possibilità di accedere gratuitamente.

La sede sarà aperta nei seguenti orari: 9,30-13 e 15-18 fino a venerdì.