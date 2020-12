Biglietti Lotteria Italia: anche nel Reatino un calo delle vendite

RIETI - Lazio regione dove sono stati venduti più biglietti della Lotteria Italia anche nella passata edizione. Con circa 1,3 milioni di tagliandi (1.324.870), il 20% del totale nazionale, il dato complessivo del 2019 ha registrato un calo del 5,2%. Tra le singole province, riferisce Agipronews, Roma, anche nell’ultima edizione, ha superato il milione di biglietti (1.035.240). Segno meno per la provincia di Rieti (42.720 tagliandi, -6,5%), per Frosinone (142.660, -6,8%), Latina (43.920, -2,1%). Unica provincia col segno più è stata Viterbo (60.230, +1,7%). Lazio protagonista anche per i premi con il biglietto da 1,5 milioni venduto da un distributore locale di Roma, assieme a cinque premi da 100mila euro e 33 premi da 20mila, per un montepremi complessivo regionale di 2.660.000 euro.

