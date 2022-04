Cresce l'attesa per il derby fra Kienergia Npc e Real Sebastiani, scatta la prevendita dei biglietti

RIETI - Tutto pronto per il derby di domenica 24 aprile, ore 18:00 presso il Palasojourner, valevole per la 28ª giornata di serie B Girone C, contro la Real Sebastiani.



Di seguito gli orari di apertura della biglietteria:

Mercoledì 20: 16:00 - 18:00;

Giovedì 21: 18:00 - 20:00;

Venerdì 22: 16:00 - 18:00;

Sabato 23: 10:30 - 12:00 e dalle 16:00 - 18:00;

Domenica 24: 10:30 - 12:00 e dalle 15:00 - 17:30 (presso il botteghino).



La vendita sarà effettuata presso gli uffici del Palasojourner (ingresso lato piscina) eccetto nella giornata di domenica in cui la vendita si sposterà presso il botteghino sito nel parcheggio del palasport.



Nella giornata di domani, mercoledì 20 aprile, verrà resa disponibile la vendita online dei tagliandi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per la Tribuna B, settore ospiti escluso (ovviamente i tagliandi saranno acquistabili normalmente in biglietteria).



Consigliamo, per un migliore accesso al match, di rispettare gli orari sopra indicati cosi da non creare lunghe file al botteghino a ridosso della palla a due.



Data la numerosa richiesta di accesso, gli accrediti saranno ridotti al minimo dando priorità a sponsor e settore giovanile del club.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete contattare la seguente e-mail: biglietteria.npc@gmail.com