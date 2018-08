di Matteo Di Mario

RIETI – Senza dubbio un’occasione per trascorrere un sabato sera alternativo. Questa sera, sabato 18 agosto, a Rieti, dalle 21 alle 24, l’associazione sportiva Urbancycling presenta “Bicinottola”, pedalata ricreativa non competitiva.



Lo start è previsto da Piazza XXIII Settembre (Madonna del Cuore), con l’itinerario che, in seguito, si snoderà prevalentemente sulla pista ciclabile della Conca Reatina, per poi tornare al punto di partenza, dove, terminato il giro, si terrà una cocomerata finale. La quota di partecipazione è di € 10,00, comprensiva di t-shirt dell’evento e cocomerata.



«La pedalata è in notturna ed è fattibile con qualsiasi tipo di bicicletta – fanno sapere gli organizzatori - Il percorso ad anello, facile e sicuro, della lunghezza di 23 km, si svolge in pianura e sulla pista ciclabile che interessa la Conca Reatina, lungo il fiume Velino e Turano. Tuttavia, essendo notte, è necessario munirsi di luci a led, casco di protezione (consigliato) ed abbigliamento adatto alla temperatura. Il percorso non è consentito ai bambini al di sotto dei 12 anni, i minorenni devono essere accompagnati da un genitore».



IL PROGRAMMA

20:30: Ritrovo a Piazza XXIII Settembre – Madonna del Cuore

21/21:30: Partenza pedalata notturna sulla ciclovia della Conca Reatina

22:30: Sosta a metà percorso per ristoro

23:30/24: Arrivo a Piazza XXIII Settembre e cocomerata finale

Sabato 18 Agosto 2018



