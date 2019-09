IL PROGRAMMA

RIETI - Un settembre da passare in Biblioteca a Poggio Mirteto con la bella iniziativa “Arrivano i nostri”. Una serie di incontri con l’autore e la presentazione di libri con la particolarità, non da poco, che gli autori sono scrittori emergenti della Sabina. La location è la Biblioteca Peppino Impastato di Poggio Mirteto in via Matteotti nei locali della ex Pretura.Si comincia oggi, 6 settembre, alle 18 col primo incontro e la presentazione del primo libro: Il Teorema dell’esistenza degli zeri di Chiara Scipioni (nella foto). L’autrice mirtense racconterà il suo romanzo ricco di personaggi e di storie tra flussi di coscienza e ricordi dal passato.Domani mattina, 7 settembre, alle 10.30 toccherà a Michele Spagnoli di Poggio Mirteto il quale presenta il suo libro "Gli Istituti di cultura italiana all'estero nel periodo fascista". Dialoga con l’autore la professoressa Tiziana Concina. Un libro con un argomento che lo stesso autore definisce “abbastanza di nicchia” ma dove traspare con forza dirompente l’amore e la passione con la quale Spagnoli fa ricerca storica.Si passa poi a sabato 20 settembre alle 18 con Elisa Scipioni (originaria di Montopoli, vive a Forano) che presenta Maira Nereide, un libro che attraverso il vissuto della protagonista racconta la quotidianità di una famiglia medio-borghese della seconda metà del XIX secolo. Situazioni private e realistiche di un tempo antico su uno sfondo storico in rapido mutamento, che ci riporta dalle agitazioni per l’annessione di Roma al Regno d’Italia ai fasti della Parigi capitale imperiale.Si chiude sabato 27 settembre sempre alle 18 con Tania Luciani e il suo libro Luci ostinate, libro di poesie che danno voce a un’intera generazione che nasce nella seconda metà degli anni ottanta, sul finire del terribile secolo breve.Gli incontri così come l’organizzazione saranno coordinati dalla bibliotecaria Lauradaniela Tusa.