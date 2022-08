Sebastiano Bianchetti non va oltre i 19,37 e manca la finale europea del peso

RIETI - Sfuma il sogno finale europea per Sebastiano Bianchetti. Il 26enne contiglianese in forza alle Fiamme Oro non va oltre i 19,37 metri nella gara di qualificazione del lancio del peso, conpetizione che ha aperto gli Europei di atletica a Monaco. Bianchetti è finito fuori dai 12 che stasera si giocheranno una medaglia europea.

Un peccato davvero per l'atleta che era in un grande stato di forma e che, appena 2 settimane fa, aveva lanciato 5 volte oltre i 20 metri trovando il personale di 20,41. Una misura che, oggi, a Monaco gli sarebbe bastata per entrare tranquillamente in finale.