LA NOTA DEI FRATELLI FABIANI

RIETI - Escono di scena i fratelli Costantino e Gianluca Fabiani, ma negano attriti con la squadra: il primo è stato esonerato dalla guida tecnica della Bf Sport, il secondo, nel ruolo di ds e giocatore, ha preferito lasciare, visto che aveva portato lui il fratello in estate alla guida della neopromossa. Il ruolino di marcia non era affatto male per una matricola in Promozione: 16 punti dopo dieci giornate frutto di 5 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio, ma anche l'eliminazione dalla Coppa Italia. «Attriti tra giocatori e tecnico e relativo malcontento della squadra», queste in sintesi le motivazioni che hanno portato l'ad Federico Savi a sollevare dall'incarico l'esperto tecnico di San Filippo di Contigliano e chiamare al suo posto l'ex difensore amarantoceleste Andrea Rogai. Ma i fratelli Fabiani nella nota negano questi attriti.I sottoscritti Gianluca Fabiani e Costantino Fabiani, in merito alla fine del rapporto con la Bf sport Desiderano ringraziare la Società per l'opportunità concessa. Ringraziamo altresì i calciatori per l'impegno e la serietà dimostrata e nello specifico Mister Costantino tiene a precisare e contraddire le dichiarazioni apparse sul "Messaggero.it del giorno 13.11.2019" ... in merito a presunti "attriti" tra il sottoscritto ed alcuni calciatori della stessa.In considerazione soprattutto dei risultati ottenuti finora dalla squadra, peraltro neopromossa: non si ottengono per caso e con gli "attriti" 16 punti in 10 partite (ultime 3 partite 7 punti), settimi in classifica, a 4 punti dai play off, in una posizione di classifica più che dignitosa. Questi sono numeri che testimoniano il buon lavoro fatto fino a questo momento. Per di più con una rosa di calciatori tutta nuova (su 24 calciatori...18 ragazzi nuovi + 6 della scorsa stagione)... con un'età media di 22,16 anni (di cui 11 ragazzi in età di lega 99/2000/2001/2002)...+ diversi ragazzi (5 ragazzi) classe 98 e 97...Una squadra costruita in toto da Gianluca, a cominciare soprattutto dai giovani in età di lega e non, Monaco Cianetti, fino all'acquisto di Ciaramelletti, il tutto con un budget limitatissimo; a cui peraltro spettava "anche" la gestione organizzativa settimanale relativa alla logistica degli allenamenti che si alternavano di volta in volta..... tra i campi sportivi di Santa Susanna, Grotti ed il Gudini... e il relativo trasporto del materiale necessario... nonché l'organizzazione settimanale di eventuali infortunati....Finanche ad essere tesserato come calciatore.Desideriamo ringraziare Manuel Fusacchia, Enrico Festuccia, Filippo Rossi per la loro disponibilità, serietà e alta professionalità. Mister Costantino e il ds Gianluca Fabiani, per concludere, fanno un grande in bocca al lupo alla squadra e vista la situazione di classifica ormai consolidata e tranquilla, di ottenere le posizioni prestigiose che la società si è prefissata ad inizio stagione. Infine facciamo un sincero in bocca al lupo ad Andrea Rogai.