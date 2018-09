di Raffaele Passaro

RIETI - Non comincia nel migliore dei modi il cammino dei ragazzi della Bf Sport (Babadook) che, tra le mura amiche del “Gudini” di Rieti, vengono sconfitti con il punteggio di 1-3 dalla quotata Roma VIII nella gara d'andata del primo turno di Coppa Lazio di Prima categoria.



Partono bene i reatini, che per la prima metà della prima frazione costringono i capitolini a rintanarsi nella loro area di rigore. Al 14’, però, passano in vantaggio gli ospiti, con un tap-in sotto porta di Salusest. Dopo il gol, Roma VIII comincia ad attaccare, mettendo in difficoltà la formazione di casa. Dopo 15’ sono ancora gli ospiti a siglare un gol, grazie ad un tiro incrociato di Di Palma che tocca la base del palo alla destra di Troiani e si deposita in rete. Si va negli spogliatoi con il punteggio di 0-2.



Nella ripresa, comincia ancora una volta bene Babadook, che accorcia le distanze al 17’ con un tap-in in scivolata del difensore Cann, abile ad anticipare tutta la difesa ospite dopo gli sviluppi di un corner battuto da Cavallari. Trascorrono però solo 3’ e Roma VIII chiude il match, con il gol di Cori che deposita la palla al volo nell’angolino basso alla destra di un incolpevole Troiani. Al “Gudini”, perciò, finisce così: Bf Sport 1 Roma VIII 3.



I COMMENTI

Davide Colantoni (tecnico Bf Sport): «Abbiamo giocato molto bene nei primi 20’, non concedendo nulla ai nostri avversari. A causa di una disattenzione, abbiamo subìto il primo gol. Subito dopo, ci siamo deconcentrati e loro hanno preso coraggio. Nonostante il punteggio, che a mio avviso è eccessivo, abbiamo giocato una buona partita, tant’è vero che non si è visto un grosso divario tra le due formazioni, nonostante i nostri avversari siano più in forma di noi. Prendiamo questo match come un punto di partenza. Sempre fiducioso».

Roberto Fagotti (direttore sportivo Roma VIII): «Abbiamo ripreso bene i ritmi. Nonostante i nuovi arrivi, abbiamo giocato un’ottima partita, giocando armonicamente, da squadra. Dopo lo scorso campionato, abbiamo ancora la voglia di rimanere nelle primissime posizioni, sia in campionato che in coppa. Complimenti ai ragazzi che già facevano parte della squadra per ciò che è stato fatto lo scorso anno ma soprattutto complimenti anche ai nuovi arrivati per la partita odierna. Siamo pronti per un’annata vincente».



IL TABELLINO

Bf Sport : Troiani, Ortenzi (dal 41’ st. Cardini), Lodovici (dal 12’ st. Severoni), Grillo, Cann, Tolomei, Ide, De Giorgi, Patacchiola, Cavallari (dal 45+2’ st. Vittori), Cantonetti. A disposizione: Bianchetti, Panitti, Desideri, Antonacci, Petrongari. All. Davide Colantoni.

Roma VIII : Conte, Cristelli, Palandri, Di Mena, De Palma, Ciferri, Franculli (dal 28’ st. Buonocore), Speranzini, Supino, Salusest (dal 42’ st. Ciornoliuc), Sistopaoli (dal 35’ st. Cori). A disposizione: Marcelli, Monterisi, Di Ruzza. All. Fabrizio Fiaschetti.

Arbitro : Andrea Santilli di Rieti

Reti : Salusest (14’ pt), Di Palma (29’ pt.), Cann (17' st.), Cori (22’ st.)

Note : Ammoniti: Tolomei, De Giorgi (B), Cori, Cristelli, Conte (R); angoli: 4-2

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53



