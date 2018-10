PROGRAMMA GARE, II GIORNATA, GIRONE C

Domenica 7, ore 10.30

Ore 11

CLASSIFICA

RIETI - Tutto è pronto per la seconda giornata del campionato di Prima categoria, in programma domani, domenica 7 ottobre. Tre i derby reatini in questa giornata: Capradosso sarà ospitata dal Poggio Nativo, Bf Sport giocherà sul campo del Cantalupo mentre Amatrice, vittoriosa già nella prima giornata, se la vedrà, in trasferta, contro l’Atletico Canneto.Vogliosa di rivincita, dopo la sconfitta esterna sul campo di Babadook (altro nome di Bf Sport), è l’Alba Sant’Elia, impegnata questa giornata, tra le mura amiche, contro Futbol Montesacro. Testa-coda a Montesacro, dove Castel Giubileo sfiderà Grotti: la formazione romana ha perso, nella scorsa giornata, nella sfida contro Capradosso, mentre Grotti ha già racimolato i primi tre punti stagionali senza troppa fatica in quanto, la scorsa giornata, ha osservato il turno di riposo. Infine, due trasferte ostiche per due formazioni reatine nel territorio romano: Ginestra giocherà sul campo di Fidene mentre Poggio Mirteto affronterà il Mideporte Colle Salario. Turno di riposo forzato, invece, per la squadra tiberina del Castrum Monterotondo.Castel Giubileo-Grotti (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)Alba Sant’Elia-Futbol Montesacro (a Rieti, “Macelletto”, arbitro Andrea Santilli di Rieti)Atletico Canneto-Amatrice (arbitro Luca Catenacci di Roma 1)Cantalupo-Bf Sport (arbitro Piergiorgio Stotani di Viterbo)Fidene-Ginestra (arbitro Daniele Carrone Tamburro di Tivoli)Mideporte Colle Salario-Poggio Mirteto (arbitro Lorenzo Gramolelli di Ciampino)Poggio Nativo-Capradosso (arbitro Alessio Fiore di Roma 1)Riposo: Castrum MonterotondoMideporte Colle Salario, Bf Sport, Amatrice, Capradosso 3Atletico Canneto, Cantalupo, Poggio Nativo, Futbol Montesacro, Ginestra, Poggio Mirteto 1Castel Giubileo, Fidene, Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo 0