Rieti, Bf Sport raggiunge il pari nel recupero: a Poggio Mirteto il derby finisce 1-1. Foto. I commenti dei tecnici

RIETI - Finisce 1 a 1 il derby del Valletonda tra Poggio Mirteto e BF Sport, valido per la seconda giornata del campionato di Promozione (girone B). Un tempo per parte e risultato di parità giusto per quanto si è visto in campo. Meglio gli ospiti, al debutto, nel primo tempo, mentre i padroni di casa prevalgono nel secondo, vanno avanti ma si fanno poi raggiungere in pieno recupero.



Primo tempo di grande sofferenza per Poggio Mirteto che subisce la velocità degli uomini di Pompili. Primo squillo al 10’ con una conclusione di Cianetti dalla distanza che termina alta. Al 14’ Leonardo Piras con un sinistro dal limite colpisce il palo alla sinistra di Luciani. Tre minuti più tardi è Monaco ad avere sulla testa una potenziale occasione da gol che non sfrutta mandando il pallone a lato da centro area. Al 25’ il primo e unico tiro del primo tempo per i mirtensi con Mirko Luciani che calcia dal limite un pallone che non impensierisce Pezzotti. Al 40’ ospiti ancora pericolosi su punizione di Leonardo Piras che calcia a lato non di molto.

Nella ripresa calo fisico degli ospiti che faticano a costruire occasioni come avevano fatto nel primo tempo. Al 53’ è però ancora Monaco pericoloso con un tiro di sinistro da fuori area che impegna Luciani in tuffo. Poggio Mirteto inizia a prendere campo: al 59’ Alessandrini atterra Nobili in area e il direttore di gara indica il dischetto. Va lo stesso Nobili a calciare dagli undici metri e spiazza il portiere avversario per il vantaggio mirtense . Al 65’ sempre Nobili pericoloso con una conclusione di destro di poco a lato. Prova a reagire la squadra ospite e sugli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone arriva a Monaco che esalta i riflessi di Luciani in uscita. All’81’ Poggio Mirteto si rifà avanti con Di Casimirro, il quale al termine di una grande azione batte a rete dal limite ma trova una grande risposta di Pezzotti in angolo. Due minuti più tardi palla gol clamorosa tra i piedi di Marcelli lanciato da Polidori a tu per tu col portiere ma l’attaccante manda a lato il pallone che avrebbe chiuso il match. All’ 89’ Gattarelli rimedia il secondo giallo per una perdita di tempo e viene espulso. Un minuto più tardi nonostante l’inferiorità numerica è ancora Poggio Mirteto con Marcelli ad avere sui piedi la palla del due a zero ma il centravanti non riesce a colpire nel migliore dei modi e non centra lo specchio. Al 92’ sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva nella mischia la zampata vincente di Grillo che da centro area beffa un incolpevole Luciani e acciuffa il pareggio in extremis.



I commenti dei tecnici

Antonio Domenici allenatore Poggio Mirteto: «Abbiamo sofferto nel primo tempo contro una squadra forte e ben organizzata. Nella ripresa siamo usciti col passare dei minuti approfittando del loro calo. Dopo l’1-0 abbiamo anche avuto la possibilità di chiudere la gara ma il calcio è questo, se non ne approfitti poi succede che dai la possibilità agli avversari di rientrare».

Roberto Pompili allenatore BF Sport: «Risultato giusto, non mi aspettavo molto di più dai miei ragazzi visto lo stop forzato di due settimane. Per noi è stato come ricominciare da zero ed è normale che alla distanza siamo calati. Accetto il verdetto del campo sperando di ritrovare subito la migliore condizione fisica».



Il tabellino

Asd Poggio Mirteto: Luciani V., Polidori, Bonifazi, D’Angeli, Gattarelli, Di Casimirro, Odiki, Avenali, Luciani M. (56’ Marcelli), Mevoli (64’ De La Vallee), Nobili (73’ Masci). A disp. Murante, Fiori, Magnerini, Loreti, Cardella, Di Bari. All. Domenici

Asd BF Sport: Pezzotti, Mostarda, Fosso (64’ Floridi), Salvi, Cianetti, Grillo, Piras L. (73’ Giacani), Alessandrini (61’ Tolomei), Monaco, Piras M., Cavallari (64’ De Sanctis). A disp. Santucci, Casciani, Di Loreto, Cardini. All. Pompili

Arbitro: Baciu di Tivoli

Reti: 59’ Nobili rig. (PM), 92’ Grillo (BF)

Note: al 89’ espulso Gattarelli (PM), ammoniti Di Casimirro, Odiki (PM), Cianetti, Alessandrini, Monaco (BS); angoli 4-3.

Ultimo aggiornamento: 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA