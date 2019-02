I COMMENTI

RIETI - La capolista Bf Sport cede in casa al Gudini contro l'Atletico Canneto per 1-3.Primo tempo fin da subito ricco di emozioni. Al 7’, infatti, è l’Atletico Canneto a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, battuto dal capitano Passarani, è Gattarelli ad insaccare la palla in rete, nonostante il difensore fosse in precarie condizioni di equilibrio. Trascorre un giro d’orologio e Canneto raddoppia, con una magia di Passarani, oggi migliore in campo tra gli ospiti: l’attaccante raccoglie la palla in posizione centrale della trequarti e, dai 25 metri, lascia esplodere un mancino violento, che si insacca alla sinistra dell’incolpevole Bianchetti. Trascorrono i minuti e Canneto sembra avere la partita in pugno, con i padroni di casa che tentano solo lanci orizzontali a cercare la punta Antonacci, oggi non lucido e brillante come nelle scorse giornate. Al 23’, però, Babadook (altro nome di Bf Sport) accorcia le distanze con Tolomei: l’ala destra approfitta di una palla rimasta in area ospite, dopo gli sviluppi di un crossi di Petrongari, e insacca approfittando dell’uscita di Ferrazzoli. Il primo tempo, perciò, si conclude con il vantaggio del Canneto.Secondo tempo di marca Bf Sport, con Canneto che si chiude bene in difesa, cercando di tanto in tanto le ripartenze in contropiede. i padroni di casa, rinvigoriti dal gol di Tolomei, cercano in continuazione di giocare sulle fasce laterali, sfruttando la tecnica e la velocità del duo Alessandrini-Tolomei. In più, al 6’ della ripresa, Colantoni toglie il terzino Lodovici, inserendo Manuel Cavallari, mettendo perciò ancor più peso al reparto offensivo. Al 17’ è Tolomei a sfiorare il pareggio: in uscita difensiva, l’attaccante approfitta di un errore di Petrivelli e si invola verso la porta ospite, dove viene fermato da una grandissima parata di Ferrazzoli, che devia la palla in corner. Al 25’ è ancora l’estremo difensore di Canneto a salvare il parziale, respingendo sulla linea con il piede il colpo di testa chirurgico di Grillo. Trascorrono 13’ ed è il subentrato Cavallari a far tremare i tifosi ospiti, con una conclusione dai 20 metri che si stampa sull’incrocio dei pali alla destra di un incolpevole Ferrazzoli, che niente poteva sulla conclusione del fantasista giallo-nero. Trascorrono 4’ e la legge del calcio punisce Babadook: su un coast-to-coast di Pandimiglio, la palla arriva centralmente al subentrato Mencio, che anticipa Bianchetti in uscita e chiude la gara. L’Atletico Canneto espugna il fortino di Bf Sport, conquistando tre punti fondamentali. Per Bf Sport arriva la prima sconfitta stagionale ma, con la vittoria di Futbol Montesacro nel derby romano contro Fidene, la squadra di mister Colantoni rimane comunque in prima posizione, proprio a pari punti con Montesacro.: «Oggi eravamo rimaneggiatissimi. Abbiamo approcciato male la gara, cosa che si evince dal fatto che abbiamo subìto due gol in due minuti. Della sconfitta odierna, dobbiamo trarre solo le cose positive. Non è mai facile recuperare due gol, partendo perciò praticamente da inizio gare con un handicap di due reti. Abbiamo cercato comunque di creare molte occasioni da rete, ma non le abbiamo sfruttate. Complimenti ai nostri avversari per la vittoria: loro una buona squadra, quadrata e ben messa in campo. Ora, testa subito alla prossima gara, nel quale dovremo evitare gli errori commessi nella gara di oggi».: «Parto subito facendo i complimenti ai nostri ragazzi: vincere in trasferta, contro la prima della classe e siglando tre reti non è una cosa semplice. Avevamo lavorato bene in settimana e siamo venuti qui con la consapevolezza di poter far bene, anche se avevamo penalizzati da qualche assenza importante. Abbiamo tenuto bene il campo, riuscendo ad arginare le trame offensive dei padroni di casa. Complimenti veramente a tutti, ai ragazzi ed al mister».: Bianchetti, Petrongari, Grillo, Panitti, Lodovici (dal 6’ st. Cavallari), De Giorgi, Grifoni, Cresta, Tolomei, Antonacci, Alessandrini. A disp. Pennazza, Vittori, Troiani, Salustri, Cann, Zepponi. All. Colantoni.: Ferrazzoli, Pastorelli, Petrivelli, Gattarelli (dal 42’ st. Lupo), Croce, Maccioni, Osona, Pandimiglio, Nobili, Passarani (dal 36’ st. Mencio), Di Girolamo (dal 13’ st. Ferraioli). A disp. Madawa, Valzecchi. All. Tocci.: Bocci di Roma 2: Tolomei (23’ pt.) (B), Gattarelli (7’ pt.), Passarani (8’ pt.), Mencio (41’ st.) (AC): ammoniti: Cresta, Tolomei, Grifoni, De Giorgi, Panitti (B), Ferraioli, Croce, Lupo (AC); angoli: 7-2.