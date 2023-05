Presentata in Comune la XIII edizione della Best League, dal 26 maggio al Coriandolo in campo gli studenti reatini

RIETI - Best League è ormai sulla griglia di partenza, dopo la firma del regolamento avvenuta oggi ad opera dei capitani delle scuole rappresentate nei tre sport (calcio a 5, Basket e Beach Volley) e la consegna dei kit ufficiali.

L’appuntamento ora è quindi a venerdì 26 maggio, dalle ore 18 al Parco del Coriandolo in Viale Fassini, dove i giovani dai 15 anni in su daranno vita ad uno spettacolo sportivo e sociale di tutto livello. Gli occhi di tutti, naturalmente, sono già puntati sul 4 giugno, giorno delle finali, dove i ragazzi delle scuole superiori si affronteranno davanti al pubblico delle grandi occasioni, per far vincere alla rappresentanza del proprio Istituto il torneo studentesco più importante del Centro Italia.

Grandi aspettative per lo Staff della Best League. Il responsabile Alessandro Palomba, si aspetta un’edizione di livello per raggiungere anno dopo anno l’obiettivo prefissato dall’organizzazione.

«La famiglia della Best League ti permette di imparare molto e cresce con te – dichiara Alessandro Palomba – l’organizzazione dura quasi un anno.

Il giorno in cui si conclude un’edizione, il nostro lavoro è subito proiettato a quello successivo, a cosa migliorare e a cosa introdurre. Siamo una famiglia, come dimostrano anche i ragazzi più grandi che hanno organizzato per anni questo evento sportivo e che oggi ci seguono costantemente e ci consigliano, per crescere ogni giorno di più. Essere Best League significa sposare un ideale, che ti fa fare sacrifici enormi e con il lavoro di squadra ti permette di arrivare in alto. Magari, superando anche gli obiettivi prefissati», conclude Alessandro Palomba responsabile della XIII Edizione della Best League.