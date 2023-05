Torna la Best League: i gironi per le sfide del Coriandolo dal 26 maggio al 4 giugno

RIETI - È iniziato il conto alla rovescia per la 13esima edizione di Best League, il torneo studentesco più seguito della provincia di Rieti. Ultimi preparativi prima di partire, dopodiché la location come da tradizione sarà il Parco del Coriandolo. Anche quest’anno l’organizzazione rinnova la collaborazione con il responsabile della struttura Gianluca Tilli, con l’obiettivo di continuare a far crescere insieme questo importante torneo, che ogni anno vede ragazzi delle superiori sfidarsi in Calcio A5, Basket 3vs3 e Beach Volley.



Pronti a dare spettacolo all’insegna del valore dello sport e della socialità, negli scorsi giorni sono usciti i gironi sulla pagina Instagram dell’evento, per scaldare l’animo dei giovani sportivi e prepararci a godere lo spettacolo.

I gironi

Calcio a 5



Girone A

Scientifico

Itis 2

Epn

Ragioneria 2

Alberghiero

Girone B

Scientifico 2

Itis

Istruzione Formativa

Ragioneria

Agraria

Beach Volley

Girone A

Classico 2

Scientifico

Epn 2

Artistico

Ragioneria

Girone B

Scientifico 2

Classico

Epn

Itis

Ragioneria

Basket

Scientifico

Scientifico 2

Itis

Itis 2

Ragioneria

Classico

Euroscuola

È quindi praticamente tutto pronto per l’inizio dell’evento che dal 26 maggio al 4 giugno riporterà l’attività fisica e sociale al centro della vita dei giovani.

Presto arriveranno altre numerose novità per un divertimento unico all’insegna dello sport