RIETI - Best League, scatta il countdown. Lunedì 13 maggio alle 16, nell’aula consiliare del Comune di Rieti, avrà luogo la presentazione del torneo studentesco. Durante la conferenza stampa parteciperanno Federico Dionisi, giocatore del Frosinone, e Roberto Donati, consigliere con delega allo Sport.Alla sua X edizione consecutiva, la Best League è un torneo a cui partecipano oltre 200 studenti provenienti da tutta la provincia con età compresa tra i 14 e i 19 anni. Per dieci giorni, dal 24 maggio al 2 giugno, al Parco del Coriandolo, la Best League sarà punto di ritrovo per tutti gli studenti delle scuole superiori a cui saranno fornite maglie da gioco marchiate Best League. L’obiettivo è quello di regalare ai ragazzi la possibilità di praticare sport in modo sano e competitivo.Tutti i capitani delle squadre iscritte sono tenuti a partecipare alla conferenza stampa, in quanto svolgeranno parte attiva, durante la firma del regolamento e durante la consegna dei completini da gioco ufficiali.