RIETI - Domani, domenica 3 giugno, nella cornice del Parco del Coriandolo, alle 19, alcuni componenti del Comune di Rieti e della Polizia di Stato si affronteranno in una partita di beneficenza di calcio a 5.



L’incontro è stato organizzato dallo staff della Best League, il torneo sportivo degli studenti reatini. L’incasso sarà devoluto interamente alla Mensa di Santa Chiara di Rieti.



«Finora c’è stata una grande partecipazione, parliamo di circa 500 persone al giorno – commentano gli organizzatori del torneo – ci auguriamo che anche domenica sia così, per poter aiutare al meglio chi ne ha più bisogno».



Negli ultimi anni la Best League (oggi alla sua nona edizione consecutiva) è diventata un importante punto di incontro e di aggregazione per tutta la gioventù cittadina, e le sue potenzialità sono state riconosciute anche dal Comune di Rieti, che quest’anno ha concesso il suo Patrocinio all’evento.



Il torneo si concluderà al termine della partita di beneficenza, con le premiazioni dei vincitori.





Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:17



