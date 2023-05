Best League, seconda giornata ricca di emozioni: i risultati e le foto. Il programma della terza giornata

RIETI - Best League, una seconda giornata emozionante quella andata in scena al Parco del Coriandolo. Viale Fassini, piena di ragazzi e ragazze per vivere al meglio il torneo.

Sport e divertimento, come ogni giornata targata “Best”, finiti gli incontri nei campi di gioco, infatti, è iniziato il divertimento con un Dj set fino la mezzanotte per cominciare ad assaporare la spensieratezza delle vacanze estive. Nei campi da gioco, non è mancato il divertimento, con sfide mozzafiato.

Nel Calcio A5, Istituzione Formativa non riesce a vincere contro Ragioneria e si arrende per 6-8.

Spettacolo sportivo di grande livello, il pareggio tra Scientifico2 e Itis (5-5), partita intensa fino ai minuti finali, un punto importante per le due squadre, tra qualche giorno si inizia a parlare di qualificazione ai turni finali. Nel rettangolo di gioco del Coriandolo l’agonismo sportivo non finisce qui, lo Scientifico si arrende per 2-4 al buon gioco di Ragioneria.

Nel Beach Volley, il derby tra Scientifico e Classico è degli Juccini che si impongono per 2-0. Itis vince di misura contro l’Epn (2-0) e Epn2 continua la serie positiva vincendo per 2-0 anche con l’Artistico.

Nel Basket, lo Scientifico2 vince di misura contro l’Itis2 (49-22), partita equilibrata quella tra Classico e Ragioneria, dove i ragazzi del Varrone si arrendono per 34-45. Lo Scientifico continua a dettare legge sotto canestro, vuole ritornare a conquistare la finale e vince 54-44 contro l’Itis.

Il programma della terza giornata

Una domenica marcata Best League quella che tra poche ore tornerà a vedere i ragazzi impegnati nei campi da gioco del Coriandolo. Si inizia alle 17.30 nel campo di Beach Volley per concludere la giornata alle 20 con le ultime partite. Il programma di oggi (28 maggio)

Calcio A5

Agraria - Scientifico2 ore 19

Itis2 - Scinetifico ore 20

Beach Volley

Ragioneria - Classico ore 19

Epn - Scientifico ore2 ore 20

Basket 3vs3

Classico - Itis2 ore 18

Scientifico2 - Itis ore 19

Euroscuola - Ragioneria ore 20