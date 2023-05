Best League, subito emozioni nella prima giornata: tutti i risultati. Foto. Le sfide di oggi

RIETI - Subito emozioni per il debutto della 13esima edizione della Best League: al parco del Coriandolo ieri l’inizio del torneo sportivo. Tanti ragazzi a tifare la squadra della propria scuola e a vivere una giornata di sana aggregazione. Partite sui campi dalle 18 fino alle 20, molto ragazzi sono rimasti anche dopo il fischio finale delle competizioni sportive.

Per il Calcio a 5 tre sfide intense, in cui l’Itis campione della precedente edizione si è riconfermata in piena forma, vincendo per 4-2 contro Ragioneria.

Una sfida incredibile quella tra Istituzione formativa e Agraria, un 7 pari che ha emozionato non poco. L’Epn passa senza sforzi per 8 a 4 contro l’Itis2.

Nel campo da basket, lo Scientifico finalista dello scorso anno vince il derby contro il Classico 48-30, con un ritmo partita elevato per dettare ai propri avversari la voglia di riconquistare il titolo della Best League. Tra Euroscuola e Scientifico2 (47-44), una sfida punto a punto fino ai minuti finali. Ragioneria vince senza nessun problema 44-32 contro l’Itis2.

Nella sabbia del Beach Volley, lo scientifico campione in carica si impone per 2-0 contro l’artistico, squadra che potrebbe riconfermarsi il titolo. Epn2 stravince contro il classico per 2-0, ottimo risultato anche per lo Scientifico2 contro l’Itis i ragazzi dello Jucci vinco per 2-0.

«Una prima giornata bellissima, molti ragazzi e tanto divertimento - dichiarano dallo staff della Best League - la 13esima edizione è appena iniziata e siamo pronti a divertirci e a far divertire i ragazzi».

Il programma di oggi (27 maggio)

Calcio a 5

Ifr - Ragioneria ore 18

Scientifico2 - Itis ore 19

Scientifico- Ragioneria2 ore 20

Beach Volley

Classico2 - Scientifico ore 18

Itis - Epn ore 19

Artistico - Epn2 ore 20

Basket 3vs3

Dall’organizzazione cominciato che le partite delle 18 e delle 20 potrebbero essere invertite.

Scientifico-Itis ore 18

Classico - Ragioneria ore 19

Itis-Scientifico ore 20