Si alza il sipario sulla Best League, presentazione in Comune e consegna dei kit ai team

RIETI - La XIII edizione della Best League entra nel vivo: mercoledì 24 maggio alle ore 18 nella sala Consiliare del Comune di Rieti ci sarà, come ormai da tradizione, la presentazione dell’evento. Finalmente termina l’attesa per l’inizio del torneo studentesco più seguito della Provincia, con la consegna dei kit da gioco, la presentazione dell’edizione e la firma del regolamento per dare il via a questa XIII edizione. L’organizzazione è ormai pronta per questa nuova edizione, con piccoli elementi di novità per crescere insieme alla città e fornire spazi sociali e ricreativi ai giovani reatini, sempre mettendo al centro sani principi dello sport.

Nel corso della presentazione dell’edizione e della consegna dei kit di gioco, interverrà inoltre il Vice Sindaco di Rieti e Assessore allo Sport Chiara Mestichelli oltre ad Alessandro Palomba, responsabile dello staff di Best League