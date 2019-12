RIETI - Oggi e domani apertura straordinaria a Cottanello, della mostra dedicata a Gaetano Pasquarelli. La sala espositiva "Lucia Rinaldi" nel centro storico di Cottanello spalancherà di nuovo le porte ai turisti per ammirare le foto delle tante bellezze artistiche della Sabina dove Pasquarelli sfoderò il suo genio artistico.



Domani poi, ci sarà un ospite di eccezione: la Fanfara dei Bersaglieri in congedo sezione "Filippo Bertolazzi" di Poggio Mirteto (nella foto) che ha scelto il borgo di Cottanello per festeggiare "Santa Cecilia".