IL TABELLINO

Torino

Rieti

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Al Rieti non riesce di ribaltare il pronostico della vigilia e con il Torino nella seconda giornata della fase eliminatoria della Viareggio Cup perde 3 a 0.A Marina di Massa Carrara i ragazzi di Vincenzo Moncelli sono stati sconfitti dalla forte compagine piemontese, tra le migliori squadre del campionato Primavera italiano, dopo aver retto bene per tutto il primo tempo e aver ceduto nella ripresa dopo essere rimasti in 10 per l’espulsione a causa di una doppia ammonizione di Madonna.Il primo tempo infatti termina 1 a 0 per i granata andati in rete all’11’ con Damascan ma gli amarantocelesti con Chiacchierini dopo soli due minuti avrebbero una ghiotta occasione per pareggiare ma non la sfruttano. Nella ripresa il Torino spinge in cerca del raddoppio ma la difesa reatina si difende ordinatamente fino all’espulsione di Madonna al 71’ per doppia ammonizione è così al 78’ il Torino trova la rete del 2 a 0 con Juwara. La partita ormai chiusa regala l’ultima emoIone all’89’ quando sul tabellone dell’arbitro ci finale Tortorelli per una sfortunata autorete.Adesso l’obiettivo è conquistare i primi punti in questo importante torneo contro il Norchi Dinamoeli Tiblisi che nell’altra gara del secondo turno del girone 4 è stato sconfitto 4 a 1 dall’ Athletico Paranaense e che quindi con i reatini condivide l’ultima posizione del raggruppamento a 0 punti con il Torino e i brasiliani invece appaiati in vetta a 6 punti.: Fasolino; Enrici, Portanova (51′ Ghazoini), Singo (51′ Marcos Lopez), Michelotti (79′ Gilli); Murati (46′ Onisa), Isacco, Sammartino (51′ Juwara); Moreo (60′ Petrungaro), Moro, Damascan (51′ Belkheir) All. Federico Coppitelli A disp. Gemello, Trombini, De Angelis, Sportelli, Ambrogio, Giunta.: Basile, Peluzzi (79′ Tortorelli), Garofolo (58′ Bernardini), Madonna, Fabiani (87′ Esposito), Chiacchierini, Nasufi, Anelli, Manelli (79′ Paglino), Spedaliere (87′ Bellagamba), Pantano All. Vincenzo Moncelli A disp. Marino, Laneve, Santini, Cerbara, Collorafi, Parente, Trovato, Mistretta, Castaldo, Mingione.: Zamagni di Cesena: 11′ Damascan, 78′ Juwara, 87′ aut. Tortorelli,: al 71' espulso Madonna (R); ammoniti: 54′ Madonna (R), 78′ Basile (R)