© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Parte a passo di samba l’avventura del Rieti alla Viareggio Cup. Alle ore 15 allo stadio Mariotti di Montecatini la Berretti amarantoceleste esordirà contro l’Athletico Paranaense nell’edizione settantuno del Torneo di Viareggio, uno dei più importanti appuntamenti internazionali di calcio giovanile.Il Rieti arriva a questo appuntamento con la giusta carica sapendo che da questa partecipazione, la prima nella storia della società, così come è la prima volta dei brasiliani, ha tutto da guadagnare. L’avventura che inizia oggi e che, salvo imprevedibili sorprese, si concluderà venerdì 15 sempre a Montecatini contro Norchi Dinamoeli Tiblisi, con l’intermezzo di mercoledì 13 a Marina di Carrara contro il Torino, servirà come momento di confronto e crescita per l’intero ambiente amarantoceleste partendo dal responsabile del settore giovanile sabino, Gianfranco Marini, fino all’ultimo degli accompagnatori, passando per il tecnico Vincenzo Moncelli.L’euforia per questa partecipazione infatti si respirava anche in sala consiliare di Rieti venerdì scorso quando il Rieti ha voluto condividere con la città le aspettative e le emozioni per questa spedizione in terra toscana che ai giovani calciatori regalerà quantomeno il ricordo di un esperienza per certi versi irripetibile, per qualcuno di loro magari potrà anche rappresentare l’opportunità di mettersi in vista in una delle più prestigiose vetrine mondiali di calcio giovanile mentre alla società servirà per lavorare a contatto con società professionistiche provenienti da tutto il mondo.Dal punto di vista prettamente sportivo per i ragazzi di Moncelli queste partite saranno altamente ‘allenanti’ e magari potranno dare stimolo e impulso per chiudere in bellezza il campionato dove, nel girone D, a quattro giornate dal termine, gli amarantocelesti navigano nelle zone basse della classifica e in questo modo porre le basi e l’entusiasmo per una una stagione migliore l'anno prossimo«Siamo carichi e concentrati - commenta il tecnico reatino Vincenzo Moncelli alla vigilia dell’esordio con Athletico Paranaense - Qui respireremo aria di calcio vero, ci siamo preparati per poter fare bene anche se sappiamo che gli impegni sono proibitivi, non a caso esordiamo con una squadra brasiliana che ha storia e grandi doti tecniche. Spero solo che i ragazzi riescano a recuperare al meglio dopo i due scontri impegnativi avuti in campionato con Paganese e Ternana, le forze psico fisiche che saranno fondamentali per fare bella figura».Forse mai come in questa occasione il detto "l’importante è partecipare" calza così a pennello.