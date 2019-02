© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Approfittando del turno di risposo che vedrà la Berretti del Rieti tornare in campo il 9 febbraio a Cava dei Tirreni, e l’Under 17 e l’Under 15 il 10 febbraio in trasferta contro la Carrarese, le formazioni reatine potranno lavorare al meglio per inserire i nuovi acquisti arrivati in Sabina in questi giorni.Grande movimento soprattutto nella Berretti dove la società reatina, sotto la supervisione del responsabile del settore giovanile Gianfranco Mancini, ha ingaggiato 5 nuovi giocatori, tutti classe 2000, già agli ordini del tecnico Vincenzo Moncelli: l’attaccante Antonello Mannelli, il difensore Gabriel Laneve, i centrocampistI Alessandro Madonna e Ciro Spedaliere e il portiere Umberto Basile.Mannelli è un attaccante proveniente dalla Juniores del Bitonto agli ordini proprio di Moncelli e Mancini e in estate ha tentato la fortuna in serie D interrotta da un infortunio. E’ già andato a segno contro l’Ascoli due settimane fa.Laneve è un difensore esterno destro proveniente dalla Juniores del Bari dove è approdato in seguito alla bella stagione disputata a Bisceglie la scorsa stagione. Duttile tecnicamente tanto da trovarsi a suo agio anche come esterno alto, anche lui è andato già a segno all’esordio con la maglia del Rieti sabato scorso contro la Sambenedettese.Madonna è un centrocampista centrale che ha già militato nell'Eccellenza campana con Maddalonese e Albanova con le quali ha collezionato un gran numero di presenze e che può disimpegnarsi anche in difesa sia come terzino che come difensore centrale Spedaliere, anch’egli centrocampista centrale, è un regista proveniente dal Bisceglie dove dove ha trovato l'occasione di esordire in Serie C. Quest’anno ha iniziato la stagione in Serie D con la squadra della sua città, il Portici, dove, complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi, ha trovato solo 3 presenze: classico regista di centrocampo dai piedi buoni, dotato anche di un ottimo fisico, ha scelto di tornare a Rieti per lavorare con il tandem Mancini-Moncelli continuando un lavoro di crescita avviato a Bisceglie.Infine Basile è un portiere proveniente dal Piacenza Calcio. Per lui un passato nelle fila dell'Ancona e della Lazio.Movimenti anche per gli Allievi di Lega Pro allenati da Mirko Pagliarini che per questa fase finale di campionato potrà contare anche su due nuovi innesti in difesa: il centrale Alessandro Caforio dalla Viterbese Castrense e l’esterno Teodoro Cotumaccio dal Cosenza.Per quanto riguarda invece i Giovanissimi di Leonardo Desantis la rosa è stata infoltita da diversi elementi del 2005 provenienti da altre formazioni dal settore giovanile del Rieti.