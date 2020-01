IL TABELLINO

Viterbese

Rieti

Arbitro

Rete

Note

ALTRE RISULTATI, XII GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Alla Berretti del Rieti non riesce l’impresa e sul campo dell’imbattuta capolista Viterbese cede solo a 6 minuti dal triplice fischio su rigore.Nella prima giornata del 2020 la squadra allenata da Lorenzo Pezzotti, che per l’occasione non è però in panchina per motivi di lavoro e sostituito dal tecnico dell’Under 15 di serie C Claudio Gerini, perde 1 a 0 a causa del rigore trasformato dal centrocampista gialloblù Manuel Zanon che fissa il risultato sull’1 a 0 finale all’84’.Una gara giocata alla pari dagli amarantocelesti contro una squadra che in questo campionato ha sempre vinto pareggiando una sola volta contro l’Arezzo e, nonostante anche qualche assenza dovuta a infortuni e convocazioni in prima squadra, la differenza in classifica non si è vista.«Abbiamo fatto una buonissima gara, maschia su un campo al limite dell’impraticabilità - commento il tecnico Gerini - Siamo stati molto bravi e ordinati se non avesse fischiato quel rigore, forse anche generoso, sicuramente non avremmo subito mai rete. La squadra sta migliorando basti pensare che all'andata avevamo perso 4 a 0».: Torelli, Macri, Lauri, Moretti (76’ Cannizzaro), Giannetti, Lisi, Ferramisco, Zanon, Menghi, Vari (69’ Alimonte Lora), Fondi (45’ Vergaro) All. Boccolini A disp. Gemelli, Capato, Furia, Contini, Costantini.: Massa, Cirillo (55’ Nasufi), Brentegani, Parente, Mariantoni, Nallo, Paglino, Mingione, Tripoli, Bonis (80’ Santini), Capaccio (65’ Cammarota). All. Gerini A disp.Rosati.: Pisaltu di Civitavecchia (Calistroni e Gentilezza di Civitavecchia): 81’ rig. Zanon: espulso Mariantoni (R); ammoniti Zanon (V), Brentegani, Paglino e Capaccio (R).Carrarese-Pontedera 0-0Pianese-Arezzo 2-5Siena-Olbia 2-3Ternana-Pistoiese 1-0Viterbese 34Ternana 29Arezzo 24Carrarese 21Olbia 17Siena 16Pistoiese 13Rieti 7Pianese 6Pontedera 4