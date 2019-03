ALTRE GARE XVII GIORNATA

RIETI - Per la Berretti del Rieti domani a Pagani inizia un marzo ricchissimo di emozioni. Oltre ai difficili impegni in campionato infatti, l’11, ci sarà anche il debutto nel più prestigioso torneo giovanile italiano, il Viareggio.Prima di approdare al Viareggio la squadra di Vincenzo Moncelli dovrà onorare due impegni in campionato non certamente tra i più semplici: domani alle 17.30 al Campo “Paolo Borsellino” di Volla contro la Paganese (arbitro Gabriele Panariello di Agropoli assistito da Giovanni Frisulli di Ercolano e Danio Mignogna di Castellammare di Stabia) e sabato prossimo al Gudini con la Ternana, due squadre che, insieme alla Viterbese, dopo 16 giornate svettano nella classifica del girone D del campionato Berretti con 36 punti.La Paganese nell’ultimo turno di campionato aveva pareggiato 0-0 contro la Cavese ma il giudice sportivo ha ordinato i 3 punti a tavolino per gli azzurrostellati che in questo modo hanno raggiunto Ternana e Viterbese al vertice del raggruppamento.Al di là dei due punti in più decisi dagli organi federali i campani hanno dimostrato sul campo il valore e gli amarantocelesti dovranno fare del loro meglio per portare a casa quantomeno una prestazione positiva che serva a caricare mentalmente un gruppo che dovrà affrontare il 9 marzo, salvo che la Federazione non decida di anticipare per agevolare la partecipazione delle due squadre che prenderanno parte al Torneo di Viareggio nello stesso gruppo anche se in gironi diversi, la Ternana.Gli azzurrostellati infatti vengono da 11 risultati utili consecutivi inaugurati, dopo essere stati sconfitti in casa dalla Cavese, il 10 novembre scorso proprio al Gudini contro il Rieti quando vinsero 4 a 1 e in questo 2019 hanno inanellato ben 5 vittorie su 5 gare (compresa la vittoria a tavolino con la Cavese)Domani in Campania Moncelli dovrà rinunciare a Trovato e Laneve ma spera di vedere un Rieti attento e concentrato: «Sicuramente inizia uno dei periodi più impegnativi della stagione - commenta il tecnico amarantoceleste - Sarà importante affrontare tutti gli impegni con la giusta preparazione non solo a livello fisico ma anche e sopratutto a livello mentale per ottenere il massimo possibile. Però è necessario pensare a una cosa alla volta e adesso dobbiamo affrontare la Paganese contro la quale abbiamo l’obbligo di dare seguito alla buona prestazione di sabato scorso e soprattutto di tornare a casa con un risultato positivo, anche se sappiamo che andremo a confrontarci contro una delle prime della classe».Ascoli-Juve StabiaCasertana-ViterbesePotenza-FermanaSambenedettese-TeramoTernana-CaveseTernana, Paganese e Viterbese 36Ascoli 28Teramo 27Cavese 22Potenza 17Sambenedettese 15Casertana, Rieti e Juve Stabia 12Fermana 10