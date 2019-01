ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Brutta sconfitta del Rieti che perde in casa con la Sambenedettese per 4 a 3 al termine di una gara che con un po’ più di accortezza e di concentrazione poteva essere vinta.Gli amarantocelesti infatti nella terza giornata di ritorno del girone D del campionato Berretti hanno sciupato la ghiottissima occasione di conquistare l’intera posta in palio in una gara che ha visto i padroni di casa prima andare sul 2 a 0 e, dopo essersi fatti raggiungere, chiudere il primo tempo sul 3 a 2 in superiorità numerica per l’espulsione di un difensore rossoblù.Il Rieti parte subito bene e al 15’ va in vantaggio con Laneve e dopo 5’ trova anche il raddoppio con Pantano. Passano 120’’ e la Sambenedettese accorcia con Angelozzi, la partita è interessante e le squadra si affrontano a viso aperto tanto che al 40’ arriva il momentaneo pareggio degli ospiti con Postacchini. Sembra che il primo tempo si possa concludere così quando invece al 44’ per un fallo di Garbuglia l’arbitro, Cristiano Rosati di Roma 2, decreta il rigore e la conseguente espulsione del difensore marchigiano: dal dischetto Paglino non sbaglia e porta il gabellino sul 3 a 2 per il Rieti.A questo punto la gara potrebbe sembrare in discesa per i reatini che forse pensando di avere in tasca i tre punti e rientrano in campo molli a differenza di una Sambenedettese che scende in campo più concentrata.Gli ospiti riescono quindi a raggiungere il pareggio al 71’ con Domizi e poi addirittura ad andare in vantaggio con Alì dopo soli 2 minuti e quindi a reggere il ritorno del Rieti che però non sortisce effetti con la gara che si chiude con un 4 a 3 che lascia molto amaro in bocca agli amarantocelesti.«Mi diventa difficile pure raccontarla - è il commento del tecnico del Rieti, Vincenzo Moncelli - E’ stata una partita giocata con intensità e in modo propositivo ma andare sul doppio vantaggio e poi perderla così fa male e deve farci riflettere. Fare 3 gol e subirne 4 non è accettabile anche perché suoi gol subiti ci sono nostre gravi disattenzioni: ci siamo fatti male da soli. A questo punto della stagione non va bene. Questo atteggiamento non lo tollero, serve quell’umiltà che ha caratterizzato la prima parte di campionato, altrimenti faticheremo ovunque».Juve Stabia-Viterbese 0-3Paganese-Ascoli 2-1Potenza-CaveseTeramo-Fermana 0-0Ternana-Casertana 5-1Ternana e Viterbese 30Ascoli 28Paganese 27Cavese 19Teramo 18Sambenedettese 14Potenza 13Casertana e Juve Stabia12Rieti 9Fermana 7