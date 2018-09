RIETI - Dopo una notte trascorsa fuori, alloggiando in un albergo a spese del Comune, nel primo pomeriggio sono rientrate a casa le circa 20 persone evacuate ieri sera da una palazzina in via Carlo Sforza, a Rieti. Ieri pomeriggio, l'odore di una sostanza tossica ha fatto scattare l'allarme e in'intera palazzina di tre piani è stata fatta sgomberare dai vigili del fuoco e dalla polizia, per consentire agli esperti del nucleo batteriologico, chimico e radiologico di fare tutti gli accertamenti necessari.



ERA BENZINA SVERSATA IN UN TOMBINO

Poco fa, i vigili del fuoco hanno terminato gli accertamenti e scoperto che l'odore acre che si era sprigionato non era acido cianidrico, come ipotizzato in un primo momento, ma benzina che qualcuno ha sversato in una fogna tramite un tombino e che, a contatto con l'acqua e altri residui di rifiuti liquidi, ha sprigonato una forte e nauseabondo odore,



Si è conclusa così una vicenda che ha tebuto con il fiato sospeso un intero quartiere, quello di Micioccoli, per quasi una giornata intera.



Luned├Č 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:26



