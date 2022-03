Giovedì 24 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Caro carburanti: prezzi di diesel e benzina ancora alti, ma non più alle stelle come tre giorni fa. Un sospiro di sollievo per le tasche dei reatini, ma siamo ancora lontani da un ritorno alla normalità. L’atteso decreto “taglia-accise” del Governo - pubblicato martedì sulla Gazzetta ufficiale - ha limato e ridimensionato il pesante rincaro del costo dei carburanti alla pompa a seguito degli effetti economici dovuti alla guerra in Ucraina. Già dal pomeriggio di martedì, prezzi in calo e a Rieti c’è anche chi - come la Q8 Easy di via Salaria per L’Aquila - è riuscita ad anticipare di qualche ora il rientro dei prezzi già da mezzogiorno, facendo registrare un record pomeridiano di erogazioni con il diesel a 1,714 e la benzina a 1,764: «Nel pomeriggio di martedì, grazie al calo col nuovo Decreto sulle accise - spiegano Olimpio Miccadei e Renzo Liti - abbiamo fornito 15mila litri di carburante».

Gli effetti. Il taglio delle accise (25 centesimi di euro più Iva pari a 30,5 centesimi) ha fatto vedere subito i suoi effetti già da martedì e anche a Rieti si spera di rivedere, sul display luminoso delle stazioni di servizio, i prezzi al litro di un mese fa. «Era una situazione divenuta insostenibile - commenta Carlo Ciccotti dal Toil di piazza Marconi (foto) (1,839 il diesel, 1,859 benzina, servito) - c’è chi veniva a mettere benzina con un pugno di monete in mano o chi era costretto a fare dei mini-rifornimenti di pochi euro. Anche negli orari di punta come adesso (9 del mattino, ndr,) il traffico si è drasticamente ridotto, in tanti ora vanno a piedi o in bicicletta. Speriamo si vada verso la normalità». Partiti dunque i primi ribassi di benzina e diesel, anche se non sarà una misura strutturale, ma durerà un mese, in attesa di vedere come evolverà il mercato. Per ora lo sconto sulle accise ha comunque portato molti reatini a mettersi in coda in molte stazioni di servizio per assicurarsi un pieno di carburante a prezzi decisamente più bassi rispetto agli oltre 2 euro e 20 centesimi al litro dei giorni scorsi. Presso l’Eni - fronte centro commerciale Futura - siamo ora a 1,774 al litro per la benzina e 1,724 il diesel self service. Prezzi alla pompa diminuiti anche presso la stazione Petrolitalia di piazza Cavour (1,789 diesel, 1,839 benzina). Tariffe che anche nell’odierna giornata potrebbero subire un’ulteriore limatura, sempre considerando le piccole differenze tra il self-service e il servito.