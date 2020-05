© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Secondo l'osservatorio Findomestic, Rieti è la provincia con la spesa più bassa in beni durevoli di tutta la regione: 162 milioni nel 2019, l’1,3% in meno rispetto al 2018. I reatini hanno impiegato 39 milioni di euro complessivi per acquistare auto nuove, il 4% in meno rispetto al 2018, ma valgono di più le auto usate (48 milioni di euro) in crescita dell’1,2% nel confronto con l’anno precedente.Rieti è l’unica provincia laziale che ha visto una diminuzione degli acquisti di motoveicoli (-3,6%) per una spesa di appena due milioni di euro. Elettrodomestici e mobili crescono rispettivamente del 4,5% (11 milioni di euro) e dello 0,9% (40 milioni di euro), mentre l’elettronica di consumo ha chiuso il 2019 a -7,6% sul 2018 con 4 milioni di euro di spesa e l’information technology a -5,8% (3 milioni). La telefonia a Rieti è crollata più che nelle altre province laziali (-7,5%) facendo segnare una spesa totale di 14 milioni di euro, 201 euro di media per famiglia.