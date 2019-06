EMOZIONE PENGILI

GLI OSPITI

RIETI - Si è svolta questa mattina a Roma la cerimonia di assegnazione delle benemerenze sportive della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, l’evento nazionale che ogni anno premia l’attività pluriennale di società e dirigenti dell’universo dilettantistico e giovanile. Questi i numeri delle onorificenze conferite oggi su proposta dei Comitati Regionali e della Commissione benemerenze: 51 società - delle quali diciassette al traguardo del centenario, quattro arrivate ai 75 anni di attività e trenta al mezzo secolo di storia – più 37 dirigenti federali e 112 dirigenti di società con una carriera di 40 o 20 anni.A consegnare il prestigioso riconoscimento ai protagonisti di giornata il presidente Lnd Cosimo Sibilia, il numero uno Figc Gabriele Gravina e il presidente del SgS Vito Tisci.Ed in rappresentanza del territorio della nostra provincia, il presidente dell'Asd Sporting Rieti Irfan Pengili, al suo 21esimo anno di carriera calcistica, 14 trascorsi al comando del settore giovanile del Fc Rieti, gli ultimi 7 alla guida della sua nuova creatura. "Una grandissima soddisfazione - afferma Pengili - anni di lavoro intenso con i giovani non solo sotto profilo tecnico, ma sopratutto umano. Per me il calcio non è solo passione, professionalità, dedizione ma innanzitutto è una missione. Ho sempre cercato con il mio esempio in prima fila a trasmettere i valori dello sport e della vita. Questa è la soddisfazione più grande. Più di una volta ho ricevuto dai vertici della federazione Comitato regionale Lazio le proposte di dirigere "segmenti " della Figc, ma dirigere i giovani sul campo è la mia unica prerogativa. Un ringraziamento particolare a la mia meravigliosa famiglia, ai miei collaboratori ai miei ragazzi e alle loro famiglie che non smettono mai di sostenermi".Tra gli ospiti che hanno partecipato all’evento il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, gli ex presidenti di Figc e Lnd Giancarlo Abete e Antonio Cosentino più il consigliere delegato di Federcalcio Servizi srl Mauro Grimaldi. Per la Lnd presenti, tra gli altri, i vicepresidenti Florio Zanon, Giuseppe Caridi e Sandro Morgana oltre al Segretario generale Massimo Ciaccolini, i consiglieri federali Maria Rita Acciardi, Stella Frascà e Giuseppe Baretti più i componenti del Consiglio Direttivo.