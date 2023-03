Voce ‘e notte a San Giorgio:

giovedì c’è Bella Napoli



Bella Napoli a San Giorgio. Nella rassegna La Primavera è uno spettacolo della Fondazione Varrone è il momento della canzone napoletana: giovedì 30 marzo all’ex chiesa San Giorgio alle 18 sono di scena Viola Sofia Nisio (soprano), Sandro Sacco (flauto traverso), Maristella Focaroli (chitarra), Ivo Scarponi (violoncello) e Paolo Paniconi (pianoforte e arrangiamenti) che condurranno il pubblico nelle atmosfere della Bella Napoli. Da ‘a vucchella a I’ te vurria vasà, da Core ‘ngrato a Voce ‘e notte, sarà un viaggio nella storia della canzone napoletana con i grandi classici reinterpretati grazie agli arrangiamenti composti per l’occasione dal maestro Paolo Paniconi. Con Paniconi, pianista, autore e arrangiatore e docente di Pianoforte al Liceo musicale di Rieti, il flautista Sandro Sacco, che all’intensa attività concertistica unisce l’insegnamento all’istituto comprensivo “Minervini Sisti” di Rieti, il violoncellista umbro Ivo Scarponi, docente presso l’istituto musicale “Onofri” di Spoleto, Maristella Focaroli, di Amatrice, diploma di chitarra al “Morlacchi” di Perugia, che ai concerti e alle incisioni discografiche abbina il suo impegno di docente presso il Liceo musicale di Rieti e infine la grande voce di Viola Sofia Nisio, violinista e soprano, figlia (e nipote) d’arte, che tra i diversi premi in concorsi lirici collezionati fin qui vanta anche il Napoli in the World per la canzone napoletana. E la canzone napoletana sarà la protagonista del concerto di giovedì. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.