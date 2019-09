RIETI - A poche ore dalla chiusura della sessione di mercato estiva, i tre nuovi acquisti del Rieti sono già in campo per il primo allenamento in maglia amarantocelesre. Ieri sera, lunedì 2 settembre, la firma sui rispettivi contratti, oggi pomeriggo puntualissimi al Gudini per unirsi al resto del gruppo.



Su tutti, inevitabilmente, spicca la punta franco-camerunense Leo Beleck, centonovanta centimetri d'altezza per 80 chili di peso, una vera e propria colonna che tra i tifosi qualcuno riesce a vederci le sembianze di Romelu Lukaku, riconoscibile già da domenica in campo con la maglia numero 15.

Insieme a lui anche il "reatino" Enrico Zampa - che prende la 8 - al quale Mariani con ogni probabilità già domenica contro il Bari allo Scopigno (ore 15) consegnerà le chiavi del centrocampo visto, peraltro, l'infortunio di Marchi e quel Mirko Esposito, terzino destro classe '96 (maglia numero 18) che arriva in città con un mese e mezzo di ritardo sulla tabella di marcia, essendo stato precettato già a ridosso del raduno pre-campionato. Esposito, peraltro, ha bruciato proprio al fotofinish, la concorrenza di Matteo Brumat, il quale è rimasto legato al Siena.

