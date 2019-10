RIETI - Quella di ieri, per Steve Beleck, resterà una serata ben impressa nella memoria. E il motivo è duplice. Mentre lui, in campo, realizzava il suo primo gol con la maglia del Rieti - nel derby contro la Viterbese, vinto 4-2 - a Parigi la sua compagna dava alla luce la piccola Alexandra Ruth-Leona. Un "gol" doppio, dunque, nel giorno più esaltante di questa sua avventura in amarantoceleste. Beleck al termine della partita ha ottenuto un permesso speciale dalla società per ricongiungersi alla compagna e ad Alexandra per trascorrere con loro qualche ora, prima di tornare nuovamente a Rieti per preparare la trasferta di Cava dei Tirreni, in programma domenica alle 15. © RIPRODUZIONE RISERVATA