Rieti, beffa al fotofinish: lo Scandicci passa al 91': 1-2. Tabellino e foto

RIETI - Dal possibile gol-partita, alla beffa al fotofinish: in tre minuti il Rieti vive il peggiore degli incubi ed è costretto a fare i conti con la quinta sconfitta stagionale, stavolta per mano di uno Scandicci sornione e spietato, che sfrutta le uniche due indecisioni di giornata della formazione amarantoceleste.

Finisce 2-1 in favore del club toscano che al 10' passa con un bel gol di Mariani, il Rieti che pareggia in apertura di ripresa col nono gol stagionale di Francesco Marcheggiani - abile a trasformare l'ennesimo calcio di rigore assegnato, il sesto per l'esattezza - ma al 91' la zuccata di Santeramo, sul corner di Mariani, costringe la formazione di Alessandro Boccolini alla resa. E pensare che all'87' il Rieti era andato a un passo dal gol quando, dalla punizione tagliata in area da Tirelli, la spizzata di testa di Principi era destinata a finire in fondo al sacco, ma Pedone per ribadirla in rete la toglie praticamente dallo specchio della porta, per la disperazione generale.

Il tabellino

Rieti (4-3-3): Narduzzo 6; Tiraferri 6, De Martino 5,5, Montesi 6, Meo 6 (47’st M. Menghi s.v.); Marchi 6,5 (39’st Pedone s.v.), Falilò 6,5, Benhalima 5,5 (1’st Principi 6); Tirelli 6, Marcheggiani 6,5, Galvanio 5,5 (28’st Orlandi s.v.). A disp.: Luciani, Cerroni, E. Menghi, Nobile, Ricci. All.: Boccolini 6.

Scandicci (3-5-2): Timperanza 6; Santeramo 6,5, Francalanci 6, Ficini 5,5; Frascadore 6, Burato 6, Tacconi 5,5, Mariani 6,5, Marini 6 (47’st Sinisgallo s.v.); Vanni 6 (34’st Imbrenda s.v.), Saccardi 6 (34’st Corsi s.v.). A disp.: Bruni, Amancio, Gianassi, Fontanelli, Hoxhaj, Grillo. All.: Rigucci 6.

Arbitro: Verrocchi di Sulmona 5,5 (Salvatore-Scribani).

Marcatori: 10’ pt Mariani, 2’ st Marcheggiani (rig.), 46’ st Santeramo.

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni, spettatori 200 circa. Ammoniti: Benhalima, Principi, Marcheggiani (RI), Frascadore, Vanni, Tacconi, Marini, Santeramo (S). Angoli 4-4. Recupero: 1’pt, 6’st.