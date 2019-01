© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.Ultimi giorni aper visitare i mercatini di espositori nelle casette di legno in piazza. Oggi e domenica, sempre dalle 17.30, ultimi due appuntamenti con la rievocazione del primo presepe vivente realizzato da San Francesco a Greccio. Sempre a, oggi, la discesa acrobatica della Befana dal campanile. A, oggi alle 17, «Cunto», a cura del Teatro Rigodon e, alle 18, ancora cinema per bambini. Domenica alle 17, «Mondo fiaba, fiabe dal mondo» a cura del Teatro Ygramul maschere etniche., il presepe vivente, domenica alle 18, con l’arrivo dei Re Magi. Tra le installazioni della Natività, oltre a quella disotto gli archi del vescovado e il monumentale dinella parrocchia di San Giovanni, c’è il presepe subacqueo della sorgente di: un unicum, con la scena della Natività riprodotta con statue di vetroresina di 1,5 metri nelle acque illuminate da fari che ne permettono la visione anche in notturna.Questo è poi il weekend della befana: a, oggi, si attende l’arrivo con gli Alta quota e domenica alle 17 arrivo della vecchietta coi doni e poi la merenda. A, oggi pomeriggio, torna la tradizione coi canti della Pasquarella, mentre domenica alle 16 spettacolo di marionette e calze della befana in sala consiliare. A, domenica alle 16 l’arrivo della befana alle 16 in piazza, tra spettacoli di baby dance, burattini e magia. A, oggi alle 21, nella chiesa di San Felice, il concerto della Banda musicale Città di Cantalice, mentre domenica arriva la befana alle 15 in piazza della Repubblica, col clown Pongo e lo spettacolo del fuoco. A, domenica pomeriggio, arrivo della befana e premiazione del concorso «Illumino il mio paese - il miglior presepe e il miglior addobbo di Natale». A seguire il Teatro delle Ombre per bambini e famiglie. A, oggi dalle 18.30, c’è il primo appuntamento gastronomico dell’anno in Sabina: la sagra del polentone e della polenta tradizionale, nel centro storico. A, per «Un inverno a teatro», domenica alle 18, al teatro San Michele Arcangelo, la commedia brillante «Per colpa di Oscar», mentre domenica alle 15, in biblioteca, lo spettacolo teatrale «Il piccolo Principe».In piazza Cavour, a, oggi alle 16, arriva il Bertoldoshow, «Lo show del Clown Magico - Giochi, Magie e Bolle di Sapone». L’iniziativa è della Cna, Rete d’imprese Porta Romana: in occasione della festa della befana, va in scena lo spettacolo di giochi, magie e bolle di sapone del clown Bertoldo. Il progetto, promosso dalla Cna di Rieti, è stato fatto proprio dal Comune di Rieti e finanziato dalla Regione Lazio.Il teatro Flavio diospita, oggi alle 17.30 il concerto di chiusura e premiazione dei vincitori dei contest «Il presepe icona dell’incarnazione» e «Il presepe e la scuola» de «La Valle del Primo Presepe 2019». Protagonista l’Ensemble Anonima Frottolisti. Biglietti prenotabili all’e-mail info@valledelprimopresepe.it, precisando l’evento d’interesse. L’ingresso, su prenotazione, è gratuito.Torna l’iniziativa «Quattro zampe in Pediatria»: oggi dalle 10.45, in vista dell’Epifania, quattro cani entreranno nell’Unità di Pediatria dell’ospedale de Lellis di, diretta da Mauro de Martinis, per incontrare i piccoli pazienti. L’iniziativa, voluta dalla direzione aziendale della Asl di Rieti, è in collaborazione con l’Unità cinofila della Croce Rossa Italiana, Comitato Bassa Sabina. I quattro cani, Nina (boxer), Pina (meticcio), Shila (border collie) e Dylan Dog (labrador), resteranno qualche ora accanto ai bambini: sono cani addestrati al soccorso e utilizzati per iniziative pubbliche e la loro presenza farà da cornice a giochi, con la distribuzione, dai volontari della Cri, di giocattoli e la donazione di libri per la ludoteca del reparto.Concerto dell’Epifania del Coro & Amici dia, nella chiesa di San Nicola di Bari, domenica alle 17.30. Ancora iniziative, fino a domenica, ad. A Leonessa le iniziative di «Insieme per il Natale 2018»: tra le altre, oggi alle 16, «La befana in biblioteca», alle 17.30, in piazza VII Aprile «Salsicciata e vin brulé» e la premiazione di «Scopriamo il presepe dell’altopiano leonessano. Alle 21, concerto gospel di Emma O’Connor and the Gospel ityalian singers, diretti da Francesco Finizio nella chiesa di San Carlo. Domenica, tra le 8.30 e le 11, la messa e l’arrivo della befana presso la Pro loco. Alle 18, al cinema Iris, il cabaret di Sergio Viglianese.La befana anticipa i tempi, nell’iniziativa dela Fondazione Varrone. A Palazzo Potenziani, sede della Fondazione, in via dei Crispolti, a, infatti, la befana arriva oggi: per bambine e bambini da 5 a 10 anni, l’appuntamento di oggi pomeriggio è 16,30, con le animatrici di IterArt. «Sarà l’occasione per riscoprire la tradizione della vecchina volante - ricorda una nota - che passava di casa in casa nella notte dell’Epifania portando dolcetti ai bimbi buoni e carbone alle piccole pesti. Insieme costruiremo magiche scope da riempire di dolci». L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, ma serve prenotare scrivendo a eventi@fondazionevarrone.it.Christmas Village e gli ultimi appuntamenti. Oggi e domenica, per il «Christmas food festival», il Salone delle eccellenze enogastronomiche, che propone «Sweet Epiphany», con «calze della befana», dolciumi, giocattoli, caramelle, tipicità italiane. Tour guidato allaSotterranea: visite in programma oggi alle 18 e domenica alle 11 e alle 18 (partenza da Ponte Romano). Sempre domenica, alle 9.30, c’è invece Rieti Sottosopra.