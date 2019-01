© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Gli appuntamenti della domenica e dell'Epifania in tutto il Reatino.Ultimo giorno aper visitare i mercatini di espositori nelle casette di legno in piazza. Oggi dalle 17.30, ultimo appuntamento con la rievocazione del primo presepe vivente realizzato da San Francesco a Greccio. A, oggi alle 17, «Mondo fiaba, fiabe dal mondo» a cura del Teatro Ygramul maschere etniche., il presepe vivente, domenica alle 18, con l’arrivo dei Re Magi. Tra le installazioni della Natività, oltre a quella disotto gli archi del vescovado e il monumentale dinella parrocchia di San Giovanni, c’è il presepe subacqueo della sorgente di: un unicum, con la scena della Natività riprodotta con statue di vetroresina di 1,5 metri nelle acque illuminate da fari che ne permettono la visione anche in notturna.Questo è poi il weekend della befana: a, oggi, alle 17 arrivo della vecchietta coi doni e poi la merenda. A, oggi alle 16 spettacolo di marionette e calze della befana in sala consiliare. A, domenica alle 16 l’arrivo della befana alle 16 in piazza, tra spettacoli di baby dance, burattini e magia. A, oggi arriva la befana alle 15 in piazza della Repubblica, col clown Pongo e lo spettacolo del fuoco. A, domenica pomeriggio, arrivo della befana e premiazione del concorso «Illumino il mio paese - il miglior presepe e il miglior addobbo di Natale». A seguire il Teatro delle Ombre per bambini e famiglie. A, per «Un inverno a teatro», domenica alle 18, al teatro San Michele Arcangelo, la commedia brillante «Per colpa di Oscar», mentre domenica alle 15, in biblioteca, lo spettacolo teatrale «Il piccolo Principe».Concerto dell’Epifania del Coro & Amici di, nella chiesa di San Nicola di Bari, domenica alle 17.30. Ancora iniziative, fino a domenica, ad. A Leonessa le iniziative di «Insieme per il Natale 2018»: tra le altre, tra lee 8.30 e le 11, la messa e l’arrivo della befana presso la Pro loco. Alle 18, al cinema Iris, il cabaret di Sergio Viglianese.La befana anticipa i tempi, nell’iniziativa dela Fondazione Varrone. A Palazzo Potenziani, sede della Fondazione, in via dei Crispolti, a Rieti, infatti, la befana arriva oggi: per bambine e bambini da 5 a 10 anni, l’appuntamento di oggi pomeriggio è 16,30, con le animatrici di IterArt. «Sarà l’occasione per riscoprire la tradizione della vecchina volante - ricorda una nota - che passava di casa in casa nella notte dell’Epifania portando dolcetti ai bimbi buoni e carbone alle piccole pesti. Insieme costruiremo magiche scope da riempire di dolci». L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, ma serve prenotare scrivendo a eventi@fondazionevarrone.it.Christmas Village e gli ultimi appuntamenti. Oggi, per il «Christmas food festival», il Salone delle eccellenze enogastronomiche, che propone «Sweet Epiphany», con «calze della befana», dolciumi, giocattoli, caramelle, tipicità italiane. Tour guidato allaSotterranea: visite in programma oggi alle 11 e alle 18 (partenza da Ponte Romano). Sempre domenica, alle 9.30, c’è invece Rieti Sottosopra.